06 сентября 2023, 18:19
Праздник урожая пройдет на ферме в Серпухове 9 и 10 сентября
Праздник, посвященный закрытию летнего сезона, пройдет на ферме «Русский страус» 9 и 10 сентября. Для гостей организуют мастер-классы, конкурсы, квесты и многое другое.
Любой желающий сможет посетить экскурсии, где можно будет познакомиться с обитателями фермы со всего мира, а также прогуляться с козлятами.
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Помимо этого, для гостей организуют творческие мастер-классы по аквагриму, прогулки на пони, а также различные угощения.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
Серпухов
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