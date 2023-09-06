Подмосковье 06 сентября 2023, 18:19 Праздник урожая пройдет на ферме в Серпухове 9 и 10 сентября

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Праздник, посвященный закрытию летнего сезона, пройдет на ферме «Русский страус» 9 и 10 сентября. Для гостей организуют мастер-классы, конкурсы, квесты и многое другое.

Любой желающий сможет посетить экскурсии, где можно будет познакомиться с обитателями фермы со всего мира, а также прогуляться с козлятами.

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Помимо этого, для гостей организуют творческие мастер-классы по аквагриму, прогулки на пони, а также различные угощения.

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