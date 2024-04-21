Подмосковье 21 апреля 2024, 14:17 Праздник труда прошел в Лосино-Петровском Телеканал «360»

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В Лосино-Петровском прошел праздник труда. Мероприятие собрало в зале Дома культуры поселка Биокомбината лучших представителей трудового сообщества округа: врачей, учителей, руководителей предприятий и рабочих.

Глава городского округа Сергей Джеглав отметил стойкость и сплоченность жителей Лосино-Петровского перед трудностями.

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«Прошлый год был непростым, но мы с честью преодолели все испытания. Несмотря на санкции и экономические сложности, наши предприятия, социальная сфера и ЖКХ выстояли», — сказал глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав.

На празднике наградили более 50 человек из различных профессиональных сфер. Отдельное внимание уделили трудовым династиям и победителям муниципальных конкурсов.

Атмосферу праздника украсили выступления танцевальных коллективов и вокальных студий Лосино-Петровского.

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