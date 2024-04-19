Подмосковье 19 апреля 2024, 15:50 Праздник труда Московской области отметили в Воскресенске пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Во дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Празднику труда Московской области. На нем получили заслуженные награды те, чьи трудовые достижения способствуют процветанию и развитию округа.

Награды воскресенцам вручили заместитель руководителя главного управления государственного строительного надзора Московской области Ольга Макарова, заместитель главы Воскресенска Ольга Коротеева и председатель Московской областной организации профсоюза работников химических отраслей промышленности Елена Зайцева.

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В концертной программе приняли участие местные творческие коллективы, а в фойе дворца культуры работала традиционная выставка-ярмарка продукции местного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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