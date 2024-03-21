Эксклюзив 21 марта 2024, 17:35 Праздник спорта для инвалидов «Первенство Триумфаторов» прошел в Подмосковье Freepik

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В Московской области прошел праздник спорта для инвалидов «Первенство Триумфаторов». Его организовала областная общественная организация инвалидов «Колесница» при поддержке правительства Подмосковья. Председатель правления организации Игорь Гундеров рассказал ведущей «360» Юлии Минаковской, что мероприятие приурочили к 10-летию Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

«Очень хотелось устроить праздник для людей с инвалидностью и приурочить его как раз к этой дате, потому что она уникальная, важная. Я бы вообще каждый год делал такие праздники, это очень важно», — отметил Гундеров.

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В «Первенстве Триумфаторов» приняли участие около 50 колясочников из Подмосковья, были гости из Москвы и даже Белоруссии. Мероприятия с таким количеством колясочников проходят довольно редко. Участники соревновались в настольном теннисе, дартсе, прошли мастер-классы по армрестлингу и паралимпийскому фехтованию, настольные игры.

Подготовка любого мероприятия для людей с инвалидностью достаточно сложна и нуждается в поддержке, добавил Игорь Гундеров. «Колеснице» традиционно помогают областные министерства: соцразвития (обеспечивает специализированный транспорт), физкультуры и спорта, информационных и социальных коммуникации, здравоохранения.

Ранее в Орехово-Зуевском округе состоялся семинар о трудоустройстве инвалидов.