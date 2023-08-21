Подмосковье 21 августа 2023, 13:28 Праздник со спортивными состязаниями и мастер-классами прошел в Серебряных Прудах ко Дню города Телеканал «360»

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Серебряные Пруды отпраздновали День города. В парке культуры и отдыха работала ярмарка, прошли спортивные состязания и мастер-классы по изготовлению подсолнухов из картона и бисера.

Серебряным Прудам исполнилось 99 лет. На празднике наградили выдающихся жителей округа, занятых в сельском хозяйстве и других сферах.

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«Мероприятие проходит для Серебряных Прудов в рамках большой уборочной кампании. Это тоже нельзя забывать, потому что селяне, действительно, вырастили богатый урожай», — отметил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Отметим, что сельхозпредприятия округа уже убрали 12 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых и масличных культур из 32-х тысяч. Урожай озимых составил 46 центнеров с гектара, ячменя — порядка 50.

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