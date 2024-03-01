Подмосковье 01 марта 2024, 19:06 Праздник «Широкая масленица» прошел в деревне Тимково Богородского округа Телеканал «360»

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На казачьем хуторе Полевые в деревне Тимково прошел праздник «Широкая масленица». Его организовали совместно с благотворительной организацией «Мы сможем».

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На хуторе обустроили несколько площадок с развлечениями: от боевой рубки шашкой до иппотерапии и азов верховой езды. Аниматоры провели для детей конкурсы и создали для них незабываемую атмосферу праздника.

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Глава Богородского округа Игорь Сухин подчеркнул важность таких мероприятий для детей, особенно для тех, кто имеет ограниченные возможности. Он выразил благодарность организаторам за сохранение традиций и работу с подрастающим поколением.

Атаман Александр Полевой рассказал о миссии хутора и отметил, что все обучение, включая верховую езду и стрельбу, предоставляется бесплатно для казаков и их детей.

Праздник Масленицы на казачьем хуторе стал примером того, как можно организовать яркое и запоминающееся мероприятие, сохранив при этом народные традиции и культурное наследие.

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