Подмосковье 08 июня 2023, 11:16 День двора прошел в Тайнинском парке Мытищ

Читать 360tv в

День двора снова объединил жителей Мытищ. В Тайнинском парке провели интерактивную программу со спортивными соревнованиями, танцами и мастер-классами.

Зажигательные танцы и интерактивные мастер-классы — в Тайнинском парке снова прошел «День двора». Эта мытищинская традиция объединяет жителей уже несколько лет. Для гостей провели веселые эстафеты, перетягивание каната, бег с препятствиями. Детей угощали печеньем и соком. Праздник прошел в рамках программы «Лето в Подмосковье».

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».