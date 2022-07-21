Праздник с баней, самоваром и мясом пройдет в Ступине

Сегодня, 21 июля «Ступинские бани» открывают новый сезон и по этому поводу проведут праздник «Чистый четверг». Гости смогут попариться в баньке и отведать чаю из настоящего самовара.

Праздник состоится при поддержке администрации городского округа Ступино. Погода в последние дни не радует теплом, поэтому организаторы решили позвать жителей в настоящую русскую баню. Программа «Чистого четверга» ожидается довольно разнообразная: можно будет попариться, а можно будет сходить на мастер-класс и научиться этому искусству у профессионального парильщика с 20-летним стажем.

Гостей праздника угостят душистым чаем из самовара и мясными деликатесами на гриле.

Мероприятие пройдет по адресу: город Ступино, улица Горького, дом 31. Вход — свободный. Праздник будет продолжаться в течение дня.