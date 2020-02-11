«Катюша» по-казачьи и эксклюзивные наряды. Праздник русской песни прошел в Ногинске

Шесть лет конкурс в Ногинске собирает любителей народной песни со всего Подмосковья. «Космические казаки» приехали из Звездного городка. Одна из солисток — супруга Героя России, летчика-космонавта Алексея Овчинина. Коллектив планирует защитить звание «народного».

Источник фото: телеканал «360»

«Более половины наших космонавтов — выходцы из казачьих станиц. Пришла идея организовать казачий ансамбль, но с уклоном на космонавтику», — рассказал директор МБУК «Дом космонавтов» Андрей Кривоносов.

Источник фото: телеканал «360»

Коллектив из Красного Электрика «Богородские узоры» подготовил для конкурса всем известную «Катюшу», правда, в непривычной обработке — по-казачьи.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году в конкурсе участвовали 12 ансамблей и пять хоровых коллективов. Богородский округ представили победители окружного конкурса «Многоголосый Богородск», который прошел накануне.

Источник фото: телеканал «360»

«Это один из наших любимых конкурсов, он собирает любителей. Приезжают удивительные люди — патриоты своего дела, которые хранят и бережно относятся к русской песне», — отметила директор дома культуры Дарья Борисова.

Коллектив из Воскресенска «Сударушки» на конкурсе устроили настоящий показ мод. Они привезли эксклюзивные наряды, многие из которых ручной работы.

Источник фото: телеканал «360»

Коллективы представили сразу несколько произведений. В 2020 году отмечается 75-летие Победы, поэтому одно из них участники посвятили Великой Отечественной войне.