Подмосковье 09 августа 2023, 10:29 Праздник ремесел прошел в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Праздник «Империя ремесел» прошел в парке усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск. Мероприятие организовали одноименные производственно-интеграционные мастерские из Орехово-Зуева.

Опытные мастера делились профессиональными секретами и учили гостей основам ремесел. Для детей и взрослых провели творческие мастер-классы.

Участники праздника попробовали себя в роли ткача, мыловара, керамиста, мастера полиграфического производства или художника.

Все желающие могли приобрести интересные работы на ярмарке. Там были представлены ткацкие и декоративные изделия, украшения, посуда и многое другое.

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