09 августа 2023, 10:29
Праздник ремесел прошел в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске
Праздник «Империя ремесел» прошел в парке усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск. Мероприятие организовали одноименные производственно-интеграционные мастерские из Орехово-Зуева.
Опытные мастера делились профессиональными секретами и учили гостей основам ремесел. Для детей и взрослых провели творческие мастер-классы.
Участники праздника попробовали себя в роли ткача, мыловара, керамиста, мастера полиграфического производства или художника.
Все желающие могли приобрести интересные работы на ярмарке. Там были представлены ткацкие и декоративные изделия, украшения, посуда и многое другое.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
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Воскресенск
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