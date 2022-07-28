Праздник первого снопа отметили в Серебряных Прудах

еВ Серебряных Прудах сжат первый сноп — это сделали местные жители вручную, косой. Так они положили начало сбору урожая, первыми в Подмосковье в этом году. Уборку делают не только важной работой, но и настоящим праздником: с танцами, песнями и шутками.

Первым за штурвал комбайна после благословения от священнослужителей сел глава округа Олег Павлихин. Работы у тружеников села в этом году очень много. Нужно убрать

Вручную косой в Серебряных Прудах сжат первый сноп. Начало сбору урожая положено, первыми в Московской области. Уборка для сельхозработников не только тяжёлый труд, но и праздник. С песнями и танцами. Получив благословение от священнослужителей в поле выходит техника. Первым за штурвал комбайна сел глава округа Олег Павлихин. Работы у тружеников села в этом году много. Нужно убрать 27 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, 9000 гектаров масличных: это соя, рапс, подсолнечник.

«В прошлом году мы собрали порядка 70 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, в этом году у нас стоит задача у наших селян собрать больше — 80 тысяч. Будем эти планы стараться выполнить», — рассказал глава Серебряных Прудов Олег Павлихин.

Первыми в Серебряных Прудах убирают озимые культуры. Даже несмотря на то, что погода в этом году весной была достаточно дождливой и холодной, на будущий урожай остаются хорошие прогнозы. Работы в полях будут продолжаться до середины осени.

Московская область разработала и внедрила несколько эффективных мер поддержки для фермеров и аграриев в регионе. Это и увеличение площадей пахотных земель, и программа «Подмосковные 10 гектаров», и различные субсидии, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.