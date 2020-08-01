01 августа 2020, 21:05
Праздник первого снопа отметили в Луховицах
Праздник первого снопа отметили в городском округе Луховицы. Каждый год его встречают в июле по всей Московской области.
В Луховицах приступили к жатве зерновых. Уборочная кампания стартует с праздника первого снопа, который 31 июля отметили в деревне Головачево.
Первый сноп — символ начала сбора урожая.
По словам главы Луховиц Владимира Барсукова, в 2020 году праздник встречают с хорошим результатом.
Гости угощались горячим чаем с пирогами и фотографировались с новыми комбайнами. По традиции на мероприятии тружеников сельскохозяйственных предприятий наградили почетными грамотами.
Для местных жителей также дали праздничный концерт. После него глава городского округа и почетные гости разрешили приступить к первому покосу.
Праздник завершился выходом на поле комбайнов ООО «ТуламашАгро».