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    01 августа 2020, 21:05

    Праздник первого снопа отметили в Луховицах

    Алена Макаренко

    Праздник первого снопа отметили в городском округе Луховицы. Каждый год его встречают в июле по всей Московской области.
    Праздник первого снопа отметили в Луховицах

    В Луховицах приступили к жатве зерновых. Уборочная кампания стартует с праздника первого снопа, который 31 июля отметили в деревне Головачево.

    Первый сноп — символ начала сбора урожая.

    По словам главы Луховиц Владимира Барсукова, в 2020 году праздник встречают с хорошим результатом.

    Гости угощались горячим чаем с пирогами и фотографировались с новыми комбайнами. По традиции на мероприятии тружеников сельскохозяйственных предприятий наградили почетными грамотами.

    Для местных жителей также дали праздничный концерт. После него глава городского округа и почетные гости разрешили приступить к первому покосу.

    Праздник завершился выходом на поле комбайнов ООО «ТуламашАгро».

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