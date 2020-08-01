Праздник первого снопа отметили в Луховицах

Праздник первого снопа отметили в городском округе Луховицы. Каждый год его встречают в июле по всей Московской области.

В Луховицах приступили к жатве зерновых. Уборочная кампания стартует с праздника первого снопа, который 31 июля отметили в деревне Головачево.

Первый сноп — символ начала сбора урожая.

По словам главы Луховиц Владимира Барсукова, в 2020 году праздник встречают с хорошим результатом.

Гости угощались горячим чаем с пирогами и фотографировались с новыми комбайнами. По традиции на мероприятии тружеников сельскохозяйственных предприятий наградили почетными грамотами.

Для местных жителей также дали праздничный концерт. После него глава городского округа и почетные гости разрешили приступить к первому покосу.

Праздник завершился выходом на поле комбайнов ООО «ТуламашАгро».