Подмосковье 29 августа 2023, 16:19 Праздник «Парк знаний» пройдет в Подмосковье 1 сентября Министерство культуры и туризма МО

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Более 40 общественных пространств Подмосковья проведут праздник «Парк знаний» 1 сентября. Для посетителей подготовят яркие и познавательные программы, посвященные началу учебного года.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в парках пройдут лекции, спектакли, мастер-классы, квесты и многое другое. В ПКиО «Пегас» в Егорьевске свое мастерство продемонстрируют художники-мультипликаторы, а в Кузьминском лесопарке в Котельниках гостей будут ждать интеллектуальные игры, тематическая фотозона и танцевальный флешмоб.

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Для жителей Чехова подготовили постановку по мотивам «Денискиных рассказов» писателя Виктора Драгунского, а в Дрезне Орехово-Зуевского округа все желающие смогут присоединиться к анимационной программе «Все начинается со школьного звонка». Кроме того, в центральном парке Сергиева Посада откроют запись в кружки по английскому языку и ментальной арифметике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

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