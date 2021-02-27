Праздник особенных людей. Воробьев поздравил военных с Днем сил специальных операций

Военные из Сил специальных операций — сильные, смелые и скромные. Такие слова в профессиональный праздник сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это особенные люди, которые сделали героизм своей работой. С праздником, бойцы! Пусть удача всегда будет на вашей стороне, а дома ждут любимые и близкие люди», — заявил глава Подмосковья.

Воробьев пожелал военным сил и здоровья, поблагодарил за службу.

Ранее сотрудников Сил специальных операций (ССО) поздравил президент России Владимир Путин. По его словам, создание ССО оказалось ответом на вызовы времени и существенные изменения в характере военных угроз.

День Сил специальных операций отмечается в России 27 февраля начиная с 2015 года. Формирование структурного подразделения Вооруженных сил РФ началось в 2009-м. ССО боролись с сомалийскими пиратами, проводили контртеррористические спецоперации на Северном Кавказе, в 2016 году участвовали в освобождении Алеппо.