Праздник организовали для маленьких пациентов Балашихинской областной больницы 1 июня

В День защиты детей для маленьких пациентов Балашихинской областной больницы организовали праздник. В представлении с аниматорами участвовали ребята из всех трех детских отделений больницы. Гостем мероприятия стал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Источник фото: Константин Роик

«Под патронажем партии „Единая Россия“ работают „Добрые комнаты“ в больницах. Мы регулярно проводим мероприятия в них. Недавно мы пополнили игровые зоны в больницах книгами. Сегодня я по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова здесь с небольшими подарками для детей, которые лежат в больнице», — сказал Тарас Ефимов.

Для детей, которые лежат в больнице Балашихи, в «Добрую комнату» передали раскраски, альбомы, карандаши, фломастеры и многое другое, чем ребенок сможет скрасить свой досуг в больнице.

«Для ребенка попасть в больницу — это большой стресс. Любые положительные эмоции способствуют улучшению самочувствия и быстрейшему выздоровлению. Поэтому такие мероприятия нужны детям, чтобы они не замыкались здесь в себе. Ребята у нас лечатся из разных городов, потому что приезжают к нам по линии скорой помощи, для оказания экстренных лечебных мероприятий», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Балашихинской областной больницы Валерий Хайдуков.

Источник фото: Константин Роик

Проект «Добрая комната» запустили в Подмосковье два года назад. В рамках его реализации в больницах создают игровые комнаты. Сейчас такие зоны открывают по всей стране.

Взаимодействие депутатов «Единая Россия» с «Добрыми комнатами» не разовая акция. Партийцы на постоянной основе оказывают содействие в материальном обеспечении игровых пространств в медучреждениях.