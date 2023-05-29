Подмосковье 29 мая 2023, 13:46 Праздник музыки с квестами и концертом прошел в усадебном парке в Воскресенске

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Программу «Нетипичные парки» провели в Воскресенске. Праздники для жителей организовали в усадьбе Кривякино и в парке культуры и отдыха «Москворецкий».

Учащиеся и преподаватели школ искусств выступили в парке усадьбы Кривякино. Юные музыканты играли на баяне и аккордеоне, гитаре и флейте, скрипке и домре. Также выступили балерины из студии классического танца.

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Для гостей усадьбы провели квест «Музыкальный променад», во время которого участники познакомились с музыкальными инструментами и нотной грамотой. Завершил праздник музыкальный гала-концерт.

В парке культуры и отдыха «Москворецкий» представили цирковую программу. На празднике выступили образцовый коллектив — студия цирковой гимнастики «Грация» из дворца культуры «Химик», детский цирк «Каприз», центр цирковых миниатюр «PrоЦирк».

Артисты показали свои умения в акробатике, гимнастике, жонглировании, эквилибристике, пластических этюдах. После для детей прошел квест. Также работали площадки «Буккроссинг» и выставка фотографий «Ретроспективы парка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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