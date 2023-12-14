Подмосковье 14 декабря 2023, 13:07 Праздник «Морозные традиции» пройдет в парках Подмосковья 16 декабря Министерство культуры и туризма МО

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Праздник зимы «Морозные традиции» пройдет в 60 парках Подмосковья 16 декабря. Анимационные программы, активности, новогодние мастер-классы, ярмарки и другие развлечения пройдут для гостей в этот день.

Например, в парке Усадьбы Кривякино в Воскресенске состоится музыкально-анимационная программа «Русский сувенир», а в центральном парке культуры и отдыха «Пегас» в Егорьевске все желающие смогут присоединиться к мастер-классу и командным зимним соревнованиям.

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В «Ивановских прудах» в Красногорске откроется ярмарка, посвященная Новому году, и пройдет квест. В парке «Мира» в Мытищах будет работать творческая мастерская «Изготовление венков», а также состоится мастер класс «Шоколад ручной работы».

С афишей мероприятий можно ознакомиться в соцсетях и на официальных сайтах парков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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