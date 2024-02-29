29 февраля 2024, 12:07
Праздник «Масленица в Даровом» пройдет в Зарайске 16 марта
Жителей Подмосковья пригласили на праздник «Масленица в Даровом» 16 марта. Он пройдет в музее-заповеднике «Зарайский кремль».
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на празднике гости смогут погрузиться в традиции XIX века, когда в усадьбу на отдых приезжал Федор Достоевский. На территории сохранились виды, которыми любовался писатель. Именно там он изучал жизнь простого человека, обычаи и традиции, одной из которых было празднование Масленицы.
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Для посетителей усадьбы 16 марта выступит фольклорный ансамбль «Рось», а также коллективы «ТОП-Вечера» и «ШыберВыбер». Гости смогут поиграть в старинные игры, поучаствовать в хороводах, посетить мастер-классы и увидеть балаганный театр.
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