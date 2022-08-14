Праздник красок холи прошел на фестивале в Серпухове

На традиционном и любимом горожанами фестивале «Жар-Фест» в Серпухове было красочно и ярко.

Краски холи преобразили парк «Питомник» и всех гостей праздника. Использовать натуральные сухие краски начали в Индии на праздновании окончания зимы. Разноцветные краски символизировали приход яркого времени года. Фестиваль красок стал настолько популярен среди туристов, что эту традицию стали перенимать и другие страны.

Программа «Жар-Феста» получилась насыщенной. Те, кто постарше, могли танцевать весь вечер под песни артистов и солистов культурно-творческого центра, а также приглашенных звезд. А для самых маленьких работали интерактивные секции, надувной дартс, гигантский боулинг и площадка мягкого фехтования.

«Жар-Фест» в Серпухове проводят с 2019 года. Фестиваль входит в топ-5 самых крупных массовых событий под открытым небом, проводимых в Московской области.

В городском округе хорошо развиты дзюдо и самбо, футбол и волейбол, хоккей и многие зимние виды спорта. Поэтому День физкультурника здесь праздник ожидаемый и любимый.

«Это праздник для всех. Он и для мастеров спорта, учителей физкультуры и деятелей физической культуры, как я, например», — отметила инструктор по плаванию Зоя Шемякова.

В парке Степанова День физкультурника отмечали горожане, гости города и сотрудники муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Лучших из них наградили благодарственными письмами главы округа и памятными подарками. Юным физкультурникам округа на главной праздничной сцене торжественно вручили значки и удостоверения о сдаче норм ГТО.

После официальной части праздника секция фитнеса пригасила всех желающих научиться танцевать бачату.

«Это очень хорошая кардиотренировка. Кроме того, танцы и музыка способствуют выработке гормона счастья и радости», — рассказала инструктор по латиноамериканским танцам Ольга Баринова.

В Подмосковье более двух третей туристов приезжают из Москвы и других российских регионов. Посетить различные мероприятия в регионе можно в том числе по «Пушкинской карте», рассказал в интервью радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.