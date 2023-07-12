Подмосковье 12 июля 2023, 13:51 Праздник ко Дню Ивана Купалы прошел на берегу озера в деревне Катунино пресс-служба администрации Воскресенска

Читать 360tv в

День Ивана Купалы отпраздноввли в Воскресенске. Праздник прошел на берегу озера деревни Катунино.

Мероприятие подготовили сотрудники дома культуры деревни Ратчино. Зрители окунулись в магическую атмосферу праздника. Они водили купальские хороводы на закате, плели венки, загадывали желания, прыгали через костер, играли, пели и веселились. Девушки приняли участие в конкурсе на лучший венок.

пресс-служба администрации Воскресенска пресс-служба администрации Воскресенска пресс-служба администрации Воскресенска пресс-служба администрации Воскресенска пресс-служба администрации Воскресенска

Для гостей выступили участницы вокального ансамбля «Милавица» из Дома культуры села Федино, фольклорный театр «Вечерка», хореографические коллективы Дома культуры рабочего поселка Хорлово и местные исполнители.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».