Подмосковье 23 августа 2023, 15:53 Праздник ко Дню государственного флага прошел в парке в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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День государственного флага отпраздновали в Лобне. Главной площадкой стал Центральный парк культуры и отдыха. Там волонтеры и члены местного отделения «Молодой гвардии Единой России» развернули триколор, а после прошел концерт творческих коллективов округа.

Артисты театральной мастерской Милены Домингес «Голоса» провели игровую программу для гостей праздника. На сцене выступили солисты ансамбля «Волшебное созвучие» под руководством Ларисы Абабковой и вокальной студии Ирины Коноваловой «Новый ритм», ансамбль народной песни «Тынды-Рынды» и хореографический ансамбль «Каблучок». Также желающие могли поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте и творческом мастер-классе.

Юные посетители дома культуры «Луговая» смогли узнать историю возникновения и значение триколора, а также поучаствовать в игровой программе. После ребята получили сладкие призы.

Гости Краснополянской библиотеки, дворца культуры «Чайка» и Луговской школы поучаствовали в блиц-викторинах по теме государственных символов.

Кроме того, в микрорайоне Восточный выступили вокалисты ансамбля «Волшебное созвучие» под руководством Ларисы Абабковой и солисты ансамбля «Аквавита» из дворца культуры «Чайка». Юные жители могли сделать аквагрим и поучаствовать в мастер-классе по изобразительному искусству.

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