26 февраля 2024, 12:57
Праздник казачьей культуры прошел в доме культуры «Луговая» в Лобне
Праздник казачьей культуры «Любо мне» прошел в Лобне. В доме культуры «Луговая» провели концерт и выставку предметов казачьего быта.
В фойе дома культуры гостей праздника встречала выставка казачьего оружия, костюмов, медалей и хоругвей — религиозных и геральдических знамен.
Концертную программу подготовили творческие коллективы дома культуры «Луговая». Также на сцене выступил ансамбль русской песни «Переполох» и солисты Ирина и Александр Бернацкие.
Ранее глава Лобни Анна Кротова поздравила ветеранов и участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества. Она подчеркнула важность постоянной заботы о ветеранах и военнослужащих.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев организовал к 23 Февраля телемост с бойцами СВО.
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