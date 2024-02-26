Подмосковье 26 февраля 2024, 12:57 Праздник казачьей культуры прошел в доме культуры «Луговая» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Праздник казачьей культуры «Любо мне» прошел в Лобне. В доме культуры «Луговая» провели концерт и выставку предметов казачьего быта.

В фойе дома культуры гостей праздника встречала выставка казачьего оружия, костюмов, медалей и хоругвей — религиозных и геральдических знамен.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Концертную программу подготовили творческие коллективы дома культуры «Луговая». Также на сцене выступил ансамбль русской песни «Переполох» и солисты Ирина и Александр Бернацкие.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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