Подмосковье 02 апреля 2023, 09:32 Праздник к открытию весенне-летнего сезона охоты прошел в Лотошине Соревнования в стрельбе по тарелкам прошли на празднике к открытию сезона охоты в Лотошине

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Праздник по случаю открытия весенне-летнего сезона охоты в Московской области прошел в Лотошине. Участники мероприятия посоревновались в стрельбе по тарелкам и определили победителя.

Как рассказал один из участников, он уже не в первый раз приезжает в Лотошино.

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«Организация на высшем уровне, приятная атмосфера, ну и, конечно, хорошая охота», — поделился гость ежегодного праздника своими впечатлениями от организации мероприятия.

На открытие сезона приехали не только охотники, но и все интересующиеся, а также семьи участников соревнования по стрельбе по тарелкам.

В мероприятии принимали участие 13 команд. В составе каждой из них было по три человека. В общей сложности на спортивном празднике присутствовали порядка 130 человек.