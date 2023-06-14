Подмосковье 14 июня 2023, 10:49 Праздник к 85-летию Воскресенска прошел в усадьбе Кривякино

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Воскресенск отпраздновал День города в парке усадьбы Кривякино. Городу исполнилось 85 лет.

Праздничный концерт открыли номера лучших творческих коллективов округа. Вечернюю программу продолжил народный драматический театр дворца культуры «Химик». Артисты вспомнили историю становления города: о трудовых и военных подвигах, олимпийских победах и новых спортивных рекордах жителей Воскресенска.

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«Они мужественно сражались и работали в тылу в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали и строили новые предприятия в мирное время, и, конечно, сейчас благодаря вашей отзывчивости и любви этот город процветает и преображается», — отметила депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева.

Поздравил горожан с праздником и глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«У нас прекрасный город с развитым промышленным сектором, с отличной медициной. Мы сделаем наш город красивее, чище!» — сказал Алексей Малкин.

На празднике состоялось награждение людей, которые прославляют свою малую родину и вносят неоценимый вклад в развитие города. В этом году звание «Почетный гражданин городского округа Воскресенск» присвоили руководителю областного отделения «Боевое братство» Юрию Слепцову и олимпийскому чемпиону, тренеру спортивной школы «Химик» Александру Черных.

Постановлением губернатора почетное звание «Заслуженный работник культуры Московской области» присвоили преподавателю по классу флейты детской школы искусств № 5 Николаю Князькову. Среди его воспитанников лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

После церемонии награждения жителей и гостей Воскресенска ждал подарок — концерт с участием приглашенных звезд Александра Айвазова и группы «Турбомода». Завершился праздник красочным салютом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил выдающихся жителей региона в День России.

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