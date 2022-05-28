Предприниматели Раменского отметили профессиональный праздник ярмаркой

Ярмарка в Раменском городском округе собрала весь цвет местного бизнеса. Так в округе отметили День предпринимателя, где каждый представил свою продукцию для покупателей. Практически каждый товар уникален.

Владелица частной пекарни Екатерина Бакулина предлагала посетителям ярмарки уникальный хлеб на живой закваске. Этому рецепту она научилась во Франции, где училась целый год. А сейчас радует жителей Московской области вкусным хлебом.

«Если вы сидите на диете и худеете, съесть кусок сельского хлеба — это то же самое, что овсяную кашу», — отметила она.

Раменские умельцы показали, как делают из натурального камня мозаики. Получившееся произведение — уникальная копия снимка, по которому собирается картина. В дело идут только натуральные породы камня, которые привозят со всего мира. Материал распиливают на элементы и собирают вместе. В одной мозаике может быть более нескольких тысяч деталей.

«Изначально основой картины служит фотография. Она трансформируется в мозаику, в такие чипики. Над созданием картины работает коллектив из 12 человек», — рассказал генеральный директор Группы компаний «КАМ» Дмитрий Бабаев.

Благодаря поддержке правительства Московской области и администрации Раменского городского округа целый ряд отраслей получили возможность заняться импортозамещением. Яркий тому пример — производство мебели. Также в городе строят новые предприятия. Скоро там откроет свой завод производитель сухих молочных и сывороточных продуктов компания «Евромол».

«Они предложили, дайте нам землю, мы готовы у себя разместить такое предприятие, построить новый завод. Они получили совсем недавно от правительства Московской области земельный участок и начинают строительство», — рассказал глава Раменского городского округа Виктор Неволин.

Подмосковье не только помогает уже работающим в регионе бизнесам, но также оказывает поддержку и предусматривает льготы для новых компаний.