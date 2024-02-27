Подмосковье 27 февраля 2024, 14:52 Праздник хоккея прошел в парке «Москворецкий» в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Праздник «Зима! Шайба! Парк!», посвященный выходу хоккейной команды «Химик» в плей-офф ВХЛ — Кубка Шелкового пути, прошел в Воскресенске. В парке культуры и отдыха «Москворецкий» провели матчи по экохоккею и мастер-классы для детей.

Праздник посетили более 200 человек. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Эколайн Воскресенск» организовал для гостей праздника экохоккей. Посетители парка не только смогли поиграть в любимую игру, но и узнали больше о разделении и переработке отходов.

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Сотрудники Центра культуры и досуга «Москворецкий» провели мастер-класс по созданию хоккейной формы из бумаги, а также организовали выставку книг и игровую программу для малышей «Тиг и Лео — хоккеисты».

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

«Дети смогли создать собственный дизайн хоккейной формы. У каждого из них получился яркий и неповторимый вариант. Мы показали им форму, в которой наши игроки играют сейчас, рассказали об успехах команды. Многие из них ходят с родителями на матчи и поддерживают хоккеистов», — рассказала ведущий методист Центра культуры и досуга «Москворецкий» Татьяна Позднякова.

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