Подмосковье 21 августа 2023, 16:37 Праздник государственного флага пройдет в 50 парках Подмосковья 22 августа Министерство культуры и туризма МО

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Более 50 парков Московской области запланировали праздник «День государственного флага» 22 августа. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В парке Усадьбы Кривякино в Воскресенске состоится мастер-класс «Флаг моего государства» и акция «Ленточка-триколор» на детской площадке. В парке культуры и отдыха «Пегас» в Егорьевске организуют поэтический концерт «Под флагом единым» и концерт «Символ России».

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«Для посетителей Красногорского парка культуры и отдыха „Ивановские пруды“ пройдет праздничный концерт „О России“, выступит Государственный академический оркестр солистов „Русские узоры“, а также состоится ярмарка мастеров», — уточнили в ведомстве.

В парке «Ривьера» в Можайске проведут флешмоб «Огромная страна» и выставку «В трех цветах». Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве подготовит для гостей шоу воздушных змеев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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