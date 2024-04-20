20 апреля 2024, 19:55
Праздник двора прошел на улице Молодежной в Химках
Во дворе дома № 52 на улице Молодежной в Химках состоялся праздник для местных жителей. Для детей подготовили анимационную программу, а взрослые смогли принять участие в субботнике, где необходимый инвентарь предоставлялся на месте.
Инициатором мероприятия выступил муниципальный депутат Артур Каримов, совместно с управляющей компанией «ВСК-сервис».
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Депутат рассказал, что в этот раз решили объединить развлечения для детей с полезной деятельностью для взрослых.
Он отметил, что коммунальные службы выполнили установку и покраску антипарковочных столбиков и урн, отремонтировали лавочки. Они продолжат обновлять игровые и спортивные комплексы, проверят состояние покрытий и ограждений и исправят все обнаруженные проблемы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.
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