Подмосковье 21 мая 2023, 01:30 Творческие коллективы из Балашихи выступили для пациентов онкологического центра Московский областной онкологический диспансер

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Артисты студии эстрадного вокала «Хрустальная капель» и хореографического коллектива «Ладушки» организовали выступление под окнами детского отделения Московского областного онкологического диспансера (МООД). За исполнением веселых песен и танцев наблюдали юные пациенты учреждения и их родители.

«Мы приехали передать юным пациентам нашу солнечную энергию, чтобы они выздоравливали поскорее и больше никогда не болели. Возможно, у кого-то из ребят, когда они поправятся, появится желание прийти к нам в коллектив, вместе развиваться и идти вперед навстречу своей мечте», — рассказала руководитель хореографического коллектива «Ладушки» Лада Шейко.

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В МООД лечатся не только дети из Балашихи, но и пациенты со всего региона. Зрители выступлений выразили восторг улыбками и рисунками со словами благодарности артистам. Родители не меньше своих детей были рады празднику.

«Я считаю, что лечебные будни обязательно должны разбавляться положительными эмоциями, потому что однообразие, неприятные процедуры — это все угнетает эмоционально. Ребенок должен радоваться, несмотря на то, что болеет, поэтому состоявшийся концерт очень важен для нас и поможет в лечении. А я уверена, мы обязательно выздоровеем», — отметила мама одной из пациенток.

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