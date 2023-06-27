Подмосковье 27 июня 2023, 10:12 Праздник для выпускников с мастер-классами и салютом провели в городском парке Шатуры

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Праздник для выпускников устроили в городском парке Шатуры. Гости участвовали в мастер-классах по кулинарии и чеканке монет, танцевали, катались на аттракционах и участвовали в вечерней шоу-программе.

В Шатуре в этом году со школой попрощались почти 200 ребят, среди которых было 14 медалистов.

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На празднике в городском парке работало несколько площадок с мастер-классами. К автору детской кулинарной книги Марии Суворовой выстроилась целая очередь из желающих научиться готовить. В основном кулинарные азы постигали юноши.

Также бывшие ученики писали письма себе повзрослевшим, которые им предстоит прочитать через 10 лет.

Веселились выпускники до полуночи, а после фейерверка все вместе встретили рассвет.

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