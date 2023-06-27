27 июня 2023, 10:12
Праздник для выпускников с мастер-классами и салютом провели в городском парке Шатуры
Праздник для выпускников устроили в городском парке Шатуры. Гости участвовали в мастер-классах по кулинарии и чеканке монет, танцевали, катались на аттракционах и участвовали в вечерней шоу-программе.
В Шатуре в этом году со школой попрощались почти 200 ребят, среди которых было 14 медалистов.
Реклама
На празднике в городском парке работало несколько площадок с мастер-классами. К автору детской кулинарной книги Марии Суворовой выстроилась целая очередь из желающих научиться готовить. В основном кулинарные азы постигали юноши.
Также бывшие ученики писали письма себе повзрослевшим, которые им предстоит прочитать через 10 лет.
Веселились выпускники до полуночи, а после фейерверка все вместе встретили рассвет.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Выпускные
Шатура
Реклама
Реклама