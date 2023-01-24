Подмосковье 24 января 2023, 15:07 Праздник для студентов пройдет в городском парке Лобни в Татьянин день

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Отметить Татьянин день готовятся в Лобне. Целый ряд праздничных мероприятий пройдет в городском парке 25 января.

Там будет организована тематическая фотозона «ЗАЧЕТный парк», а студентов-волонтеров ждет чаепитие «Время теплых встреч». Вход на каток будет бесплатным при предъявлении студенческого билета, а все Татьяны получат сладкие сюрпризы.

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Хореографическая студия «Дом танца» под руководством Елены Филипповой покажет танцевальную программу около центральной сцены. Также пройдет зажигательный флешмоб «Студенчество моего парка» и дискотека для настоящих, будущих и бывших студентов «Для всех, кто хочет стать или уже им был».

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Лобненский центральный городской парк — любимое место отдыха горожан. В ближайшее время его ждет реконструкция, после которой он станет еще красивее и комфортнее.

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