10 июля 2023, 15:40
Праздник для многодетных семей и молодоженов прошел в Солнечногорске
День семьи, любви и верности отпраздновали в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска. На мероприятии поздравили 11 пар молодоженов, юбиляров семейной жизни и многодетные семьи.
Заместитель главы администрации муниципалитета Кирилл Типографщик и член Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, клирик Спасского храма в Андреевке иерей Александр Скороходов вручили парам поздравительный адрес от главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова и иконы от местного благочиния.
Фотозону в парке украсили символом праздника — ромашками. На площадке также прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, выставки-продажи работ членов Союза художников Подмосковья и участников губернаторского проекта «Активное долголетие».
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