Подмосковье 12 декабря 2023, 10:34 Праздник для юбиляров семейной жизни прошел в Видном Телеканал «360»

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Супругов, проживших в браке более 50 лет, поздравили на празднике в Ленинском округе. Всего в ЗАГСе города Видное собралось 11 пар.

Традиция чествовать юбиляров семейной жизни существует в Ленинском округе давно. Сотрудники ЗАГСа в торжественной обстановке поздравили супружеские пары и вручили им памятные подарки. После для них выступили местные творческие коллективы.

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Супруги поставили свои подписи в памятной книге ЗАГСа Ленинского округа. Также в честь юбиляров прозвучал марш Мендельсона.

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