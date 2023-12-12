12 декабря 2023, 10:34
Праздник для юбиляров семейной жизни прошел в Видном
Супругов, проживших в браке более 50 лет, поздравили на празднике в Ленинском округе. Всего в ЗАГСе города Видное собралось 11 пар.
Традиция чествовать юбиляров семейной жизни существует в Ленинском округе давно. Сотрудники ЗАГСа в торжественной обстановке поздравили супружеские пары и вручили им памятные подарки. После для них выступили местные творческие коллективы.
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Супруги поставили свои подписи в памятной книге ЗАГСа Ленинского округа. Также в честь юбиляров прозвучал марш Мендельсона.
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