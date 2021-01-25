Праздник для гостей «Экспонариума» в «Новом Иерусалиме» устроят в честь первого дня рождения центра

Интерактивный центр для детей «Экспонариум» открылся в музейном комплексе «Новый Иерусалим» год назад. Там дети не просто смотрят на экспонаты, а буквально прикасаются к искусству. 30 января центр отметит свой день рождения настоящим праздником.

«Экспонариум» — это «музей в музее». В нем применили современные сценические, звуковые и световые решения. Год назад центр открыл губернатор региона Андрей Воробьев.

«Экспонариум» поделили на пять тематических зон: «Наука», «Природа», «История», «Культура», «Архитектура».

В разделе «Наука и техника» посетителям рассказывают про наукограды Подмосковья и адронный коллайдер. Ребята могут стать пилотами самолета и специалистами установки досмотра багажа.

В зоне «Природа» можно понаблюдать за животными, угадать птицу по голосу и узнать все о сортировке и переработке мусора

Любителям истории расскажут об археологических находках и предметах деревенского быта. Новые технологии позволят гостям погрузиться в мир русской деревни.

Также в центре расскажут о культуре и архитектуре.

За первый год работы «Экспонариум» посетили больше 10 тысяч человек. За это время сотрудники провели более 100 музейно-образовательных занятий и почти 100 мастер-классов.

30 января в «Экспонариуме» пройдет настоящий праздник. В нем смогут принять участие все посетители, купившие входные билеты в центр на сеансы в 12:00 и 14:00.

Билеты продаются на сайте музея «Новый Иерусалим». Количество участников программы ограничено. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (498) 314-02-39.