Подмосковье 09 января 2024, 13:36 Праздник для детей с ОВЗ прошел во Дворце культуры «Чайка» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Акция «Теплый Новый год» прошла в Лобне. Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели праздник во Дворце культуры «Чайка».

Организаторами мероприятия стали педагоги из школы № 9. С приветственным словом перед гостями выступили директор образовательного комплекса Ирина Кырма и настоятель Спасского храма — протоиерей Михаил Трутнев.

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Для детей провели интерактивную программу со сказочными героями. С Новым годом ребят поздравили Дед Мороз и Снегурочка. В конце праздника каждый ребенок получил сладкий подарок.

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