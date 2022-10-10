Праздник для детей с особенностями развития провели в Одинцове | 360°

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Праздник для детей с особенностями развития провели в Одинцове

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В парке Лазутинка в Одинцовском округе прошел праздник «8 чудес осени». Здесь выступили певцы, танцевальные и театральные коллективы. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню церебрального паралича.

Помимо творческих номеров, для юных посетителей подготовили развлекательную программу в шатрах.

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Проект «8 чудес осени» для детей с особенностями развития проходит в Одинцовском округе впервые. Но у организаторов благотворительного фонда «Не бойся, мы с тобой» уже большие планы на этот год.

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«В течение года будет проведено еще четыре массовых мероприятия. Это Новый год, День аутизма и праздник „ПапаМама“ и День защиты детей, конечно же», — сказала президент благотворительного фонда «Не бойся, мы с тобой» Юлия Козенкова.

Дети с ДЦП особенно нуждаются во внимании обычных людей. Благодаря их помощи ребятам проще поверить в свои силы и реализовываться. Так что такие мероприятия крайне необходимы для детей с особенностями развития.

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