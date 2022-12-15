Подмосковье 15 декабря 2022, 11:43 Праздник для детей из приемных семей «Мы вместе» провели в Подмосковье

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Ребят из приемных семей, которые достигли успехов в учебе, спорте или творчестве, наградили на празднике «Мы вместе». Среди них были сироты из Донбасса, которых приняли на воспитание подмосковные родители.

«Сегодня мы наградили 40 талантливых детей Подмосковья. Также с нами были и те семьи, которые приняли на воспитание детей из ДНР. Отметили ребят, родителей и соцработников за успехи и добросовестный труд», — рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.

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Уже 118 сирот из Донбасса живут в приемных семьях Подмосковья. Дети ходят в школы, детские сады, посещают различные спортивные секции.

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«По поручению губернатора Андрея Воробьева в области действует большая программа по поддержке приемных семей. Подмосковье по-прежнему остается лидером России по устройству сирот в семьи», — добавила Болатаева.

С января 2022 года еще 1700 ребят, оставшихся без попечения родителей, начали жить дома.

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