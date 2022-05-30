Праздник для детей из Подмосковья и Донбасса пройдет в Одинцове 1 июня

Международный день защиты детей отметят с конкурсами и мастер-классами в Одинцове. Ожидается, что гостями 1 июня станут около трех тысяч человек.

Масштабную программу проведут вблизи Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России.

На праздник придут дети не только из Московской области, но и из Донбасса. Вместе они смогут запустить воздушных змеев, принять участие в мастер-классах.

Для гостей выступят аниматоры. Программа начнется в 10:00 по адресу: Московская область, Одинцово, 55 километр Минского шоссе, Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил России.

Ранее стало известно, что Московская область открылп школы приемных родителей для желающих взять под опеку сирот из Донбасса.