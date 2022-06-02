День защиты детей большим концертом в Свердловском парке отпраздновали жители Лосино-Петровского городского округа.

В концерте приняли участие детские творческие коллективы ДК «Созвездие», которые подготовили не только концертно-музыкальную программу, но и представили интерактивно-развлекательную программу «Детство — яркая планета».

Аниматоры в костюмах ростовых кукол — героев известных мультфильмов играли и танцевали с малышами. Организаторы праздника также приготовили красочные фотозоны и увлекательные мастер-классы.

«Сегодня стартует самое замечательное время года. Сегодня, 1 июня — старт лета. Сегодня мы отмечаем День защиты детей именно в это замечательное время. Яркое, солнечное, веселое. Очень хочется, чтобы это лето осталось незабываемым у детей нашего Подмосковья», — сказала депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Елена Нестерова.

Прекрасным завершением мероприятия стало мороженое — угощение от главы округа Сергея Джеглава.