Подмосковье 07 января 2024, 17:37 «Праздник чудес» прошел в Павловском Посаде Алена Притула

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Несмотря на низкую температуру, в городском Парке культуры и отдыха в Павловском Посаде прошел «Праздник чудес». Для самых маленьких гостей мероприятия подготовили интересный мастер-класс.

Дети смогли изготовить из обычной бумаги и ажурной салфетки рождественскую игрушку — ангела. Для взрослых организовали мастер-класс по вкусной и здоровой еде. Ведущие рассказали гостям мероприятия, как прийти в форму после праздников и при этом не мучать себя диетами. Весь секрет в продуктах, из которых готовят блюда.

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Кроме того, посетителям рассказали, что в полезной еде не используют сахар и муку. Их заменяют на более полезные ингредиенты. Благодаря такому питанию можно быстро прийти в форму после новогодних праздников.

«И дети довольны, и родители. Сделали ангела, покушали вкусные и полезные десерты. Очень понравилось, думаю, теперь будем чаще обращать внимание на полезную еду», — поделилась жительница Павловского Посада Анастасия Сергеева.

В конце мероприятия гостей городского парка ждал концерт. Прямо на улице, рядом с елкой, на импровизированной сцене артисты исполнили русские народные песни. Тех, кто замерз, угостили горячим чаем и баранками.

Алена Притула

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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