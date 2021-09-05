Праздничным концертом и гуляниями отметили день округа в Лосино-Петровском

Праздничные мероприятия прошли по всему городскому округу Лосино-Петровский в честь его дня рождения. В разных местах работали театрализованных и выставочные площадки. В конкурсах и играх могли принять участие как дети, так и взрослые.

Пасмурная погода не остановила жителей округа от торжественных гуляний. Отпраздновать день рождения родного Лосино-Петровского вышли почти все.

«Здесь тихий и спокойный городок. Поэтому я люблю Лосино-Петровский. Здесь очень комфортно жить, удобно. Мне очень нравится», — призналась жительница округа Ольга Шаповалова.

Лосино-Петровский продолжает хорошеть с каждым годом. Там появляются новые общественные пространства, ремонтируются школы и объекты культуры. В администрации города заявили — планов для реализации еще очень много.

«Есть проекты, которые надо обязательно закончить. Я вижу, что у нас будет введен детский сад — и не один, построены школы, ДК. То есть это все должно быть. Сделаем мы это благодаря усилиям городской власти и жителей», — пояснила председатель Совета депутатов Лосино-Петровского Татьяна Голод.

Центром притяжения участников гуляний стал амфитеатр городского парка. Именно там расположилась главная сцена торжеств. Самым активным жителям округа там вручили награды от губернатора Московской области, Мособлдумы и главы городского округа. Знак почетного гражданина получил Юрий Ерастов.

«Вся моя трудовая деятельность была связана с Лосино-Петровским. У меня в трудовой книжке записано два места работы: Монинский камвольный комбинат и администрация города. Приятно, что сегодня, в такой день, я вижу, что город расцветает, город живет и радует нас», — поделился он.

Глава городского округа Лосино-Петровский Иван Курданин заявил, что день рождения города — это всегда большой праздник.

«В этот день можно в первую очередь поздравить от всего сердца наших жителей с праздником. Выделить особенных, кто очень хорошо и плодотворно трудится, кто помогал в непростые минуты пандемии, и, соответственно, их наградить и как-то подчеркнуть их значимость», — сказал он.

Народные гуляния продолжились до самого вечера. Но на этом подарки для горожан не закончились — их ожидали концерт профессиональных артистов и, конечно же, салют.