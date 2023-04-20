Подмосковье 20 апреля 2023, 14:02 Праздничный намаз по случаю Ураза-Байрама пройдет в Химках

Читать 360tv в

Праздничный намаз по случаю Ураза-Байрама пройдет в Химках 21 апреля. Местом проведения станет олимпийский учебно‐спортивный центр «Планерная».

Участие в мероприятии примут представители администрации и депутаты, а также председатель местной религиозной организации мусульман городского округа Химки Камиль Маннапов. После коллективной праздничной молитвы имам-хатыб произнесет небольшую проповедь.

Реклама

Представители местной религиозной организации мусульман на протяжении священного месяца Рамадана занимались благотворительностью — собирали продукты для одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей.

«Такая благотворительная акция позволяет не только помочь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, но и укрепить духовную связь между верующими. Ведь Рамадан — это время общения, молитвы и взаимной поддержки», — отметили представители Культурно-просветительского центра местной религиозной организации мусульман в Химках.

Традиционная коллективная молитва в центре «Планерная» начнется в 07:00, вход на площадку будет открыт с 05:00. Оставить личный автомобиль можно будет около торгового центра «Мега Химки».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».