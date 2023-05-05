Подмосковье 05 мая 2023, 13:26 Праздничный квест пройдет в Солнечногорске 9 мая

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Годовщину 78-летия победы в Великой Отечественной войне в Солнечногорске отметят праздничными мероприятиями. Одним из них станет квест, во время которого участники должны будут собрать наклейки с символами Дня Победы.

Квест пройдет на пяти локациях: в городском парке культуры и отдыха, на набережной озера Сенеж, на набережной «Выстрел», возле арт-объекта «Маяк» и рядом с физкультурно-оздоровительным центром «Авангард». Там будут проходить мастер-классы, выставки фотографий и военной техники.

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Участники должны будут найти 10 наклеек с символами Дня Победы и сделать с ними фотографию. В течение всего дня в эфире нового проекта «Радио Победы» будут звучать подсказки. Награждение победителей квеста состоится в 19:00 в доме культуры «Выстрел».

«В этом году мы вынуждены отменить масштабные празднования, чтобы избежать большого скопления людей. Не будет и традиционного „Бессмертного полка“. <…> Мы помним, какой ценой завоевано мирное небо над нашими головами, и эту память передадим нашему подрастающему поколению», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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