Подмосковье 26 февраля 2024, 23:12 Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества прошел в ДК «Чайка» в Лобне Unsplash

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Во дворце культуры «Чайка» состоялся концерт в честь Дня защитника Отечества. На мероприятии присутствовали участники специальной военной операции и их семьи, ветераны и члены общественных организаций.

Гостей праздничного концерта со сцены поздравила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

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«Особое внимание — поддержке участников специальной военной операции. В Лобне ведется большая работа по сбору и доставке посылок для бойцов, а также по оказанию помощи семьям военнослужащих», — сказала глава Лобни Анна Кротова.

Одним из почетных гостей праздника стал руководитель «Боевого братства» Лобни. Пподполковник Григорий Добродеев— кадровый военный, ветеран Афганистана, кавалер ордена Красной Звезды. Более 30 лет он отдал пограничной службе.

«Это праздник моей жизни, я же был военным, значит, мой праздник — 23 февраля. Если мы не будем собираться, вспоминать вот это, значит, победы не будет, а победа будет за нами», — подчеркнул Григорий Добродеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с женами военнослужащих в зоне спецоперации и пообещал оказывать дальнейшую поддержку семьям бойцов из Балашихи.

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