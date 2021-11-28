Праздничный концерт в честь Дня матери устроили для жительниц Котельников

День матери в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В городском округе Котельники творческие коллективы устроили концерт на сцене дворца культуры «Силикат». Сидящих в зале мам развлекали песнями и танцами.

Во время своих выступлений участники поблагодарили мам за любовь и поддержку. Сдержать эмоции смогли не все зрительницы.

«Все хорошо, концерт прекрасный. Честно сказать, сейчас глаза на мокром месте. Потому что такие трогательные песни, поздравления, это очень приятно», — призналась одна из присутствовавших на концерте жительниц.

Поздравить женщин с этим праздником приехал и глава городского округа Сергей Жигалкин. В своем обращении он подчеркнул, что для каждого нет никого ближе и дороже, чем мама.

«Хотелось бы поздравить и пожелать счастья, здоровья. Нет никого прекраснее, любимее наших мам. Единственный на свете человек, у которого можно найти спокойствие и уединение. Это человек, с которым мы делимся всеми невзгодами, печалями, делимся самым сокровенным», — заявил глава городского округа.

Зал дворца культуры «Силикат» был полным. Наслаждались выступлением лучших творческих коллективов женщины-медики, работники торговли и культуры. Но всех их объединило то, что они любящие и заботливые мамы.