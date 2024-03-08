Подмосковье 08 марта 2024, 14:31 Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в театре «Наш Дом» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В театре «Наш Дом» в Химках состоялся праздничный концерт, посвященный 8 Марта. Глава города Химки Дмитрий Волошин и председатель муниципального совета депутатов Сергей Малиновский поздравили женщин округа.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Гостями мероприятия стали семьи военнослужащих, общественные активисты и волонтеры. Дмитрий Волошин со сцены поздравил всех присутствующих женщин с праздником.

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«Дорогие наши женщины! Пусть сбываются самые смелые и сумасшедшие желания, которые сделают вас счастливыми! Пусть дома всегда царит тепло и уют, пусть близкие и родные всегда будут рядом, а жизнь будет полна радости. Будьте любимы, любите, вдохновляя своих родных и близких», — сказал глава городского округа Химки.

Председатель муниципального совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что женский вклад неоценим во всех областях, будь то образование, медицина, промышленность или бизнес.

В завершение концерта всем женщинам вручили букеты тюльпанов, а известный российский певец Стас Пьеха спел для присутствующих свои хиты.

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