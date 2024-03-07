Подмосковье 07 марта 2024, 21:28 Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в Лобне Телеканал «360»

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В преддверии Международного женского дня, во дворце культуры «Чайка» городского округа Лобня, состоялся праздничный концерт, посвященный всем женщинам города. Среди гостей мероприятия были активные участницы общественной жизни округа, которые своим трудом и инициативами вносят значимый вклад в развитие муниципалитета.

На сцене выступили лучшие коллективы городского округа, даря присутствующим музыкальные и танцевальные номера, наполненные теплотой и праздничным настроением. С теплыми словами к собравшимся обратилась Анна Кротова.

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«Всех мам, всех бабушек, всех сестер, всех дочерей я сегодня поздравляю с этим прекрасным праздником. Мы с вами — самый-самый сильный пол. И кто скажет, что мы слабые, я никогда не поверю», — сказала глава Лобни.

Особую атмосферу на концерте создавали яркие декорации и световые эффекты, превращая вечер в настоящий праздник.

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