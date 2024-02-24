Подмосковье 24 февраля 2024, 16:22 Праздничный концерт в честь 23 Февраля прошел для мужчин из Воскресенска во Дворце культуры «Химик» Медиасток.рф

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Во Дворце культуры «Химик» прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли участие ветераны боевых действий, семьи участников и участники специальной военной операции и волонтеры.

Глава округа Алексей Малкин поздравил участников боевых действий в Афганистане и Чечне, бойцов специальной военной операции, их родных и близких. Во время концерта благодарственными письмами были отмечены воскресенцы, которые помогают бойцам в зоне спецоперации.

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Среди награжденных руководитель движения «Своих не бросаем» Михаил Преснов. Свою награду он получил за организацию сбора и доставки гуманитарной помощи военнослужащим в зону спецоперации и жителям Донецка и Донбасса.

«Поставили три цели: первая — сбор и отправка гуманитарной помощи в зону спецоперации и помощь жителям Донецка и Донбасса; вторая — помощь погибшим участникам специальной военной операции и помощь их семьям и третья немаловажная цель — восстание молодежи», — сказал участник боевых действий в Афганистане и один из организаторов движения «Своих не бросаем» Михаил Преснов.

На базе школ Воскресенска проводятся мастер-классы по изготовлению окопных свечей. Школьники помогают плести маскировочные сети и пишут письма бойцам. Один из пунктов гуманитарных сборов также открыт на территории Дворца культуры «Химик».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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