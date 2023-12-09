Подмосковье 09 декабря 2023, 12:46 Праздничный концерт по случаю Дня инвалидов прошел в Дмитрове Телеканал «360»

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Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню инвалидов, прошли в Дмитрове. Для ребят провели праздничный концерт, а социальным работникам вручили благодарственные письма.

В Центре культурного развития «Яхрома» собрались около 200 гостей: люди с ограниченными возможностями, члены общества слепых, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. С приветственным словом выступила заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Елена Виноградова.

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«Дорогие друзья, очень приятно приветствовать вас на этой замечательной встрече. Вы посмотрите, какое у нее название — „Давайте дарить друг другу тепло“. И очень хочется пожелать вам сделать все, чтобы у вас все получалось. Ставьте задачи и тогда вы обязательно будете их достигать — это уже проверено. И хочется, чтобы над нашей головой было мирное небо», — обратилась к частникам встречи Елена Виноградова.

Она также вручила благодарственные письма главы Дмитровского округа за добросовестный труд в сфере соцподдержки граждан с ограниченными возможностями здоровья сотрудникам социальных учреждений города.

«Дети проявляют себя, как самые талантливые, самые способные, мы ими восхищаемся, мы их любим, мы им помогаем, и считаем, что это самые талантливые для нас ребята. Такие мероприятия очень нужны, важны. Они дают понять, что среди нас есть особенные люди, особенные дети, семьи — им нужно больше уделять внимание», — подчеркнула заведующая отделением Дмитровского семейного центра Ольга Юрлова.

Всех зрителей ждала праздничная программа. На концерте выступили танцевальные образцовые коллективы, а также приглашенные артисты из Можайского городского округа Московской области.

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