Подмосковье 19 декабря 2023, 14:29 Праздничный концерт ко Дню Конституции прошел в Одинцовском округе пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Концерт в честь Дня Конституции прошел в культурном центре имени Иосифа Кобзона в Одинцовском округе. Для гостей подготовили большую концертную программу с кинопоказом и выставкой.

Гостям культурного центра показали фильм про Иосифа Кобзона, а после провели экскурсию по экспозиции с личными вещами и нотными рукописями певца. Главным экспонатом был концертный костюм Кобзона.

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После начался концерт. Более двух часов артисты и зрители исполняли советские песни. Затем всех пригласили в храм села Успенское, где все желающие смогли познакомиться с историей этого места.

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